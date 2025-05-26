Москвичи рассказали, какая квартира им нужна

Почти половина — 40% — опрошенных москвичей считают, что для семьи с одним ребенком нужна квартира с двумя спальнями и объединенной кухней-гостиной. Таковы результаты опроса девелоперской компании Tekta Group и платформы Яндекс Взгляд, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

По мнению других 32% респондентов, семье из троих человек достаточно классической двухкомнатной квартиры. Лишь 5% готовы поселиться с ребенком в студии.

Более 42% опрошенных считают, что в квартире должно быть как минимум 86–100 кв. м. При этом четверть респондентов назвали приемлемой площадь в 56–70 «квадратов», а другие 24% — 71–85 кв. м.

В качестве самой необходимой дополнительной опции в семейной квартире москвичи назвали второй санузел — такой ответ выбрали 45% респондентов. 44% респондентов нужен балкон, а 39% — кладовая. Вопрос позволял дать несколько ответов одновременно.

В свою очередь, ключевым объектом инфраструктуры в пределах жилого комплекса для семьи с ребенком стала детская площадка. О ее необходимости заявили 67% опрошенных. Трети москвичей кажется, что в ЖК должны быть колясочная, келлеры и игровая комната. Меньше всего жители столицы нуждаются в частном детском саде — его наличие на территории является обязательным для 18% респондентов.

Ранее были названы города, в которых подешевели квартиры.