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Сбербанк раскрыл масштабы внедрения GigaChat

Старший вице-президент Сбера рассказал о роли ИИ в будущем технологий
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Искусственный интеллект не заменит людей, рассказал старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев на фестивале Positive Hack Days. Он принял участие в панельной дискуссии «Бесчеловечные технологии: освобождение от рутины или путь к цифровому рабству?» и поделился видением роли искусственного интеллекта (ИИ) и рассказал о масштабах внедрения GigaChat в Сбербанке, сообщает пресс-служба Сбера.

Белевцев отметил, что технологии усиливают человеческий интеллект, который стал главным преимуществом человечества в XX веке.

«Искусственный интеллект не заменит людей, но люди, усиленные искусственным интеллектом, с большой вероятностью заменят людей, которые искусственным интеллектом пользоваться не умеют», — подчеркнул он.

В Сбербанке около 250 команд работают над тысячей сценариев внедрения GigaChat, с тщательной проверкой каждого этапа для обеспечения безопасности. Генеративный ИИ (GenAI) требует от разработчиков заранее закладывать принципы безопасного поведения моделей, особенно когда они становятся сложнее проверяющих.

Белевцев также отметил, что ИИ открывает эпоху индивидуализации, позволяя создавать персонализированные продукты без увеличения затрат. Также он опроверг миф о том, что ИИ лишит людей работы, приведя пример программирования: с развитием технологий число программистов выросло в разы, а их продукты стали решать задачи, ранее немыслимые. Форум Positive Hack Days стал площадкой для обсуждения этих и других вопросов, связанных с будущим технологий.

Ранее сообщалось, что нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнилось два года.

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