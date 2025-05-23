Россиян предупредили о резком подорожании игр

AppFox: цены на игры в России могут вырасти на 10–20% в 2025 году

Стоимость игр в России может увеличиться на 10–20% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» генеральный директор студии разработки игр и приложений AppFox Вячеслав Богаткин.

По его словам, подорожание затронет не только консольные и ПК-игры, но и мобильные, VR-проекты, а также игры с нейросетями и генеративным контентом.

Среди ключевых причин роста цен он назвал удорожание разработки и общую инфляцию в индустрии.

«Даже небольшие студии сегодня используют ИИ, 3D и сложные анимации — это требует времени и денег. Зарплаты, аренда, техника — все дорожает. В США и Европе новые игры уже стоят от $70, и эта тенденция постепенно влияет и на российский рынок. Дополнительным фактором роста цен станет возможное ослабление рубля: осенью аналитики допускают курс доллара в 90–108 рублей. Это отразится на ценах в иностранных магазинах, включая Steam», — отметил Богаткин.

По его словам, санкционные ограничения и отсутствие крупных международных издателей игр в России создают дополнительные издержки. Богаткин уточнил, что игры покупают через альтернативные площадки, с комиссиями и посредниками. Даже если официальная цена — 4 тыс. рублей, конечная может превысить 5 тыс. рублей, заключил глава AppFox.

Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются на проблемы со Steam.