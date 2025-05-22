Альфа-Банк разыграет приглашения на бизнес-завтрак с топ-менеджерами

Альфа-Банк ко Дню предпринимателя проведет розыгрыш приглашений на бизнес-завтрак с директором малого и микробизнеса Денисом Осиным и топ-менеджерами банка, сообщается на сайте кредитной организации.

Мероприятие состоится 17 июня в Москве. Отмечается, что участники будут отобраны среди активных игроков онлайн-игры «Бизнес Акулы».

Как уточнили в банке, это стратегическая онлайн-игра «Бизнес Акулы» объединяет игровой подход и реальные возможности для развития бизнеса. Участникам предлагается вырастить торговую точку по продаже подводных средств из киоска до элитного шоу-рума.

Так, среди самых активных игроков 26 мая разыграют денежные призы и пять приглашений на бизнес-завтрак с топ-менеджерами Альфа-Банка.

«Мы всегда поддерживаем малый бизнес. Запускаем новые сервисы, участвуем в госпрограммах, проводим Альфа-Конфу, оплачиваем рекламные кампании в рамках Фонда немалого бизнеса», — рассказал Осин.

По его словам, банк в игровой форме помогает предпринимателям получить дополнительные преимущества.

«Ко Дню предпринимателя мы решили пообщаться с нашими клиентами в узком кругу — чтобы напрямую обменяться мнениями о развитии малого бизнеса в России», — добавил он.

Участников бизнес-завтрака ждет обсуждение актуальных тем и обмен опытом. Предприниматели смогут задать вопросы и получить консультации лично от Дениса Осина и других представителей руководства банка. В банке уточнили, что это первый подобный формат мероприятия для участников игры.