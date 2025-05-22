На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Самотлорнефтегаз» запустил мобильную установку для ремонта скважин

Новая установка «Самотлорнефтегаза» повысит эффективность работы нефтесервиса
close
Пресс-служба «Роснефти»

«Самотлорнефтегаз» ввел в эксплуатацию мобильную установку для производства специализированного раствора, применяемого при геолого-технических мероприятиях и ремонте скважин, сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что новая установка ключевого добывающего актива «Роснефти» направлена на повышение экономической эффективности нефтесервисных работ и улучшения экологических показателей за счет отказа от забора воды из природных источников.

Как уточнили в компании, решение способно производить до 350 м3 раствора в сутки. Установка интегрирована в систему поддержания пластового давления, что позволяет использовать подтоварную воду вместо природной.

При этом модульное исполнение включает блоки с насосами, оборудованием для приготовления растворов и дозирования реагентов, емкостями для смешивания и хранения, а также эстакадой для отгрузки готового раствора.

Кроме того, производственные процессы полностью автоматизированы, что сокращает время приготовления и повышает качество раствора. Отмечается, что оборудование отечественного производства адаптировано к суровым климатическим условиям Сибири и отличается высокой стойкостью к перепадам температур.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности. Также ключевым фактором конкурентоспособности на нефтяном рынке в компании считают технологическое лидерство. Так, «Роснефть» реализует ряд масштабных экологических программ, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологичности производства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами