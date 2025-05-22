«Самотлорнефтегаз» запустил мобильную установку для ремонта скважин

«Самотлорнефтегаз» ввел в эксплуатацию мобильную установку для производства специализированного раствора, применяемого при геолого-технических мероприятиях и ремонте скважин, сообщается на сайте «Роснефти».

Отмечается, что новая установка ключевого добывающего актива «Роснефти» направлена на повышение экономической эффективности нефтесервисных работ и улучшения экологических показателей за счет отказа от забора воды из природных источников.

Как уточнили в компании, решение способно производить до 350 м3 раствора в сутки. Установка интегрирована в систему поддержания пластового давления, что позволяет использовать подтоварную воду вместо природной.

При этом модульное исполнение включает блоки с насосами, оборудованием для приготовления растворов и дозирования реагентов, емкостями для смешивания и хранения, а также эстакадой для отгрузки готового раствора.

Кроме того, производственные процессы полностью автоматизированы, что сокращает время приготовления и повышает качество раствора. Отмечается, что оборудование отечественного производства адаптировано к суровым климатическим условиям Сибири и отличается высокой стойкостью к перепадам температур.

В «Роснефти» подчеркнули, что компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности. Также ключевым фактором конкурентоспособности на нефтяном рынке в компании считают технологическое лидерство. Так, «Роснефть» реализует ряд масштабных экологических программ, направленных на минимизацию воздействия на окружающую среду и повышение экологичности производства.