МТС увеличила выручку на 9% и снизила долг в I квартале 2025 года

Консолидированная выручка группы МТС по итогам I квартала 2025 года увеличилась на 8,8% год к году (до 175,5 млрд рублей), следует из опубликованного отчета финансовых и операционных результатов группы МТС.

В компании отметили, что по итогам I квартала 2025 года группа МТС смогла удержать долговую нагрузку на стабильном уровне (соотношение чистого долга к LTM OIBDA Группы уменьшилось на 0,1 по сравнению с уровнем на конец 2024 года и составило 1,8). Чистый долг МТС составил 456,4 млрд рублей.

Из опубликованного отчета также следует, что чистая прибыль группы в I квартале 2025 года составила 4,9 млрд рублей.

Как рассказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова, даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики МТС продолжает демонстрировать существенный запас финансовой прочности.

«Устойчивый рост операционных доходов, запущенные меры по оптимизации издержек и трансформации позволяют нам эффективно управлять ликвидностью. Все эти факторы окажут позитивный эффект в будущих отчетных периодах на результаты деятельности», — сказала она.

Также она отметила, что закономерным шагом для компании является рекомендация совета директоров компании о распределении дивидендов по итогам 2024 года в размере 35 рублей на акцию.

По мнению старшего аналитика Альфа-Банка Анны Курбатовой, снижение относительного показателя долговой нагрузки можно рассматривать как некоторый позитивный признак.

«Значительного снижения долговой нагрузки МТС по показателю Чистый долг / 12 мес. OIBDA мы не ожидаем, пока ключевая ставка остается выше 20%. Снижение ключевой ставки создаст условие для снижения уровня долга», — сказала она.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, несмотря на высокую ключевую ставку, компания МТС научилась управлять себестоимостью и капитальными вложениями.

«МТС заморозила инвестиции в ряде проектов с низкой эффективностью и проводит мероприятия по оптимизации затрат. Это уже дало результат», — сказал он.

Также Суверов считает, что компания продолжит проводить мероприятия по оптимизации затрат и капитальных вложений.

«Они дадут дополнительный эффект в течение года. Кроме того, МТС сохраняет фокус на контроле за долговой нагрузкой, бизнес компании растет, поэтому долговая нагрузка продолжит снижаться в течение года», — добавил он.

По мнению инвестиционного стратега, МТС будет придерживаться стабильной дивидендной политики.

«МТС останется дивидендным аристократом, обеспечивая инвесторам высокую дивидендную доходность примерно в 16%», — сказал Суверов.