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«Аэрофлот» добавит рейсы на дальневосточные направления в летний сезон

«Аэрофлот» введет дополнительные рейсы для поддержки доступности Дальнего Востока
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Пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» добавит дополнительные рейсы на отдельных дальневосточных направлениях в пиковые периоды летней программы полетов, сообщается на сайте авиакомпании. Такое решение принято с учетом высокого спроса на авиаперевозки в период отпусков и школьных каникул.

Также расширятся возможности приобретения билетов по «плоским» тарифам «Аэрофлота». При этом билеты по «плоским» тарифам остаются доступными на весь период летнего расписания, однако есть отдельные даты и направления повышенного спроса.

В компании уточнили, что дополнительные рейсы позволят увеличить провозные емкости на популярных маршрутах, таких как Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск.

«Данная мера, направленная на поддержку транспортной доступности для жителей отдаленных регионов страны, будет обеспечиваться за счет частичного перераспределения широкофюзеляжного флота авиакомпании с зарубежных туристических маршрутов», — говорится в сообщении.

В рамках собственной социальной программы «Аэрофлот» уже расширил объемы перевозок на Дальний Восток, охватив все девять городов маршрутной сети, включая новые направления — Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ. Также объем программы на 2025 год был увеличен. Теперь не менее 1,5 млн пассажиров смогут воспользоваться «плоскими» тарифами (в 2024 году перевезено 1,4 млн пассажиров).

Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняется возможность приобрести билеты на рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» в рамках госпрограммы субсидирования перевозок. Однако оформление таких билетов для категории «жители ДФО» временно ограничено из-за исчерпания лимитов субсидий, выделенных на рейсы группы «Аэрофлот».

Для удовлетворения спроса на дальневосточных направлениях из европейской части России с декабря 2024 года выполняется дополнительная программа транзитных рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока через Красноярск.

Кроме того, начиная с 20 июня, в летнем расписании будут выполняться три еженедельных рейса между Санкт-Петербургом и Владивостоком.

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