Стало известно, сколько россияне потратили на майских праздниках

С 1 по 10 мая 2025 года клиенты ВТБ потратили свыше 143 млрд рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ВТБ.

Больше всего выросли траты россиян на водный транспорт, кино, достопримечательности, парки развлечений, товары для садоводства, бары.

Средний чек по всем категориям вырос на 3%, значительнее всего — в кафе и ресторанах (+36%), парках развлечений (+27%), кино (+20%), отелях (+19%) и услугах в сфере красоты (+15%).

Наибольшую сумму на майских праздниках потратили жители Москвы (27 млрд рублей), Московской области (12 млрд рублей), Санкт-Петербурга (8 млрд рублей), Краснодарского края и Новосибирской области (по 3,9 млрд рублей). Самый высокий средний чек в этот период был зафиксирован в Москве (1,2 тыс. рублей), Магаданской области (1,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (более 1 тыс. рублей), Чукотском автономном округе (более 1 тыс. рублей) и Московской области (более 1 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что больше половины россиян провели майские праздники без шашлыков.