Новая подстанция в Башкирии обеспечит электроснабжение более 470 скважин

АНК «Башнефть» запустила в Краснокамском районе Башкортостана первую полностью автоматизированную цифровую подстанцию, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Обновленная подстанция сможет принимать, преобразовывать и передавать энергию высокого класса напряжения в 110 (кВ).

В компании отметили, что подстанция обеспечит надежное электроснабжение более 470 добывающих скважин и 5 производственных площадок.

Автоматизированная подстанция с оборудованием российского производства позволит сократить эксплуатационные затраты более чем на 40%.

Удаленно подстанцией будут управлять из диспетчерского центра Арланского региона добычи нефти и газа.