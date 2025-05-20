Сбербанк внедрит AI-агентов в процедуры банкротства граждан

Сбербанк планирует передать рутинные процессы в процедурах банкротства граждан AI-агентам, что позволит сократить трудозатраты на 20% и повысить скорость и точность решений. Об этом сообщил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Кирилл Демин на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Демина, многие процессы в банкротстве, такие как сбор документов для включения в реестр кредиторов, подготовка требований, проверка судебных актов на ошибки и запрос недостающих данных, основаны на шаблонах и анализе неструктурированной информации. Эти задачи идеально подходят для поэтапного внедрения искусственного интеллекта.

«По нашим оценкам, внедрение AI-агентов позволит сократить трудозатраты на 20%, повысить скорость и точность принятия решений»», — отметил Кирилл Демин.

Было принято решение начать этот процесс с рутинных задач.

Ключевым фактором успешного внедрения ИИ Демин назвал качественные данные, получаемые из судебных актов, Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), баз госорганов и арбитражных управляющих. Для оперативного обмена информацией необходима интеграция с системами ФНС и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

«Цифровизацию в банкротстве не остановить, и нам всем нужно много работать, чтобы сделать институт банкротства более прозрачным и эффективным благодаря новым технологиям», — подчеркнул Демин.

Ранее сообщалось, что в Сбере предлагают сделать собрания кредиторов в банкротстве электронными, а очный формат оставить как опцию для особых случаев.