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Планы реструктуризации долгов спасли от банкротства вдвое больше россиян в 2024 году

Число судебных процедур о реструктуризации долгов выросло в два раза в 2024 году
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Orathai Mayoeh/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году количество людей, избежавших банкротства благодаря планам реструктуризации долгов, выросло в два раза, сообщил Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка, выступая на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Кузнецова, урегулирование задолженности через план реструктуризации — это другое качество жизни человека, который не признается банкротом, сохраняет положительную кредитную историю и экономическую активность.

В 2023 году было утверждено только 675 планов реструктуризации долгов, а в 2024 году их число достигло 1365, причем более половины из которых – по инициативе Сбера.

«Наша задача — сделать так, чтобы кредитор стал точкой безусловной поддержки клиента, первым выбором для заемщика даже в сложной финансовой ситуации. Очень важно помнить, что банкротство — инструмент урегулирования, а не списания долга», отметил Денис Кузнецов.

Он также добавил, что кредиторы и государство должны способствовать росту финансовой грамотности людей.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России ужесточат требования к россиянам, желающим оформить потребительский, ипотечный или автокредит. Речь идет о гражданах, которые уже имеют высокую долговую нагрузку – таких заемщиков банки «боятся как огня», объяснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

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