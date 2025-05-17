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В Татарстане призвали вдвое поднять зарплаты учителей

Член ОП Татарстана Павлова призвала поднять зарплаты учителей до ₽120-150 тыс.
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Член комиссии Общественной палаты республики Татарстан по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Ольга Павлова призвала поднять зарплаты учителей до 120–150 тыс. рублей. Свое мнение Павлова высказала в интервью ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани.

«Учитель должен получать свыше 120–150 тыс. рублей. Это я вам говорю ответственно. Так же, как и тренер, и учитель физической культуры. Что может быть выше и дороже, чем жизнь маленького человека?» — подчеркнула она.

По словам Павловой, в России необходимо поднять престиж профессии учителя, для чего необходимо предоставить педагогам «очень серьезные» социальные гарантии.

«Надо снять все эти безобразные бюрократические барьеры. Люди занимаются не саморазвитием, не учебные планы готовят, а огромное количество бумаг заполняют», — добавила она.

До этого в Минпросвещения рассказали, что средняя зарплата российских учителей превысила 71 тыс. рублей.

Ранее учитель истории высказался против перегрузки школьников военно-патриотическим воспитанием.

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