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В инвесткомпании «Система» рассказали о роли технологий в текущей экономической ситуации

Президент АФК «Система» Ситдеков: рынок промышленных роботов перспективен
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Пресс-служба АФК «Система»

АФК «Система» инвестировала в отрасли будущего еще до того, как все начали говорить о технологическом суверенитете, заявил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков в преддверии всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-Novus, который пройдет при поддержке корпорации в Томске 21-23 мая.

«АФК «Система» инвестировала в отрасли будущего еще до того, как это стало мейнстримом, до того, как все заговорили о технологическом суверенитете. Это, например, спутниковые и беспилотные технологии, микроэлектроника, корабли на электрической тяге и многое другое», — сказал он.

Ситдеков отметил, что сложившаяся в России экономическая ситуация является временем возможностей. «Система», что называется, на опыте обходит конкурентов, используя любые возможности», — подчеркнул он.

В частности, в прошлом году корпорация вывела на биржу два своих актива, включая ведущего российского разработчика и производителя микроэлектроники – ГК «Элемент».

По словам Ситдекова, компания намерена развивать новые направления, включая промышленную робототехнику.

«В корпорации считают рынок промышленных роботов перспективным и намерены занять лидирующие позиции в этой сфере», — отметил он.

Глава АФК «Система» добавил, что современный человек круглосуточно окружен продуктами и услугами ее портфельных компаний.

«Это и продукты питания, и медицинские услуги, и жилье, и гостиницы, и связь, и макркетплейс. От чипа в вашей банковской карточке до электрозарядки для вашего автомобиля», — отметил Ситдеков.

Он напомнил, что АФК «Система» и ее благотворительный фонд второй год подряд совместно с РАН проводят конкурс молодых ученых.

«В прошлом году на конкурс поступило почти 350 заявок из 75 научно-исследовательских и образовательных организаций», — уточнил он.

Также Ситдеков рассказал о запущенных совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана вечерних школах по водородной энергетике, микроэлектронике и аэродинамике.

«Наш масштаб, экспертиза, технологии востребованы по всему миру, о чем говорят многочисленные партнерства с ведущими иностранными компаниями. Ежемесячно мы проводим по несколько встреч с делегациями из тех или иных стран», — заключил глава АФК «Система».

Отметим, что одной из главных тем Х юбилейного форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-Novus станет технологическое лидерство и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

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