Началась регистрация на конференцию «Роснефти»

«Роснефть» открыла регистрацию на конференцию «Технологии обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений», которая пройдет 24–25 сентября в Томске. Организатором выступит томский корпоративный институт компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».
Свыше 300 экспертов из производственных компаний, вузов, инжиниринговых центров и производителей оборудования обсудят развитие нефтегазовой отрасли. Участники представят реализованные проекты, разработки на стадии опытно-промышленных испытаний и цифровые модели установок.
Особое внимание уделят автоматизации, декарбонизации, новым материалам и строительным решениям.
«Роснефть» ежегодно проводит подобные конференции, консолидируя лучшие идеи для развития отрасли. Регистрация открыта до 15 июня.