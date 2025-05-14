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Началась регистрация на конференцию «Роснефти»

В Томске пройдет конференция «Роснефти» по технологиям нефтегазодобычи
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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» открыла регистрацию на конференцию «Технологии обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений», которая пройдет 24–25 сентября в Томске. Организатором выступит томский корпоративный институт компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Свыше 300 экспертов из производственных компаний, вузов, инжиниринговых центров и производителей оборудования обсудят развитие нефтегазовой отрасли. Участники представят реализованные проекты, разработки на стадии опытно-промышленных испытаний и цифровые модели установок.

Особое внимание уделят автоматизации, декарбонизации, новым материалам и строительным решениям.

«Роснефть» ежегодно проводит подобные конференции, консолидируя лучшие идеи для развития отрасли. Регистрация открыта до 15 июня.

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