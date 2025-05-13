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Сбер отменил комиссии за выплаты самозанятым по зарплатным проектам

Сбер поможет бизнесу экономить на выплатах самозанятым
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Depositphotos

Сбер с 1 мая отменил комиссии за переводы средств самозанятым в рамках зарплатного проекта, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что ранее тариф составлял 0,5% от суммы выплат, теперь он равен 0%. При этом новые условия распространяются на все действующие и будущие договоры, заключенные по публичным тарифам банка.

В Сбере считают, что отмена комиссии позволит компаниям снизить расходы и направить сэкономленные средства на развитие бизнеса, расширение ассортимента, рекламу или другие цели.

Кроме того, при работе в интернет-банке СберБизнес предприниматели могут автоматически проверить статус самозанятого, быстро оплатить его услуги и получить отчет о зачислениях с ссылками на чеки. Предполагается, что это поможет сократить время на оформление выплат и минимизировать возможные риски.

В свою очередь, в случае, когда исполнитель еще не зарегистрирован как самозанятый, он может сделать это через сервис «Свое дело» онлайн или в любом офисе Сбера. Процесс регистрации бесплатный, безопасный и занимает минимальное время.

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