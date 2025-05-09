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Словакия стала зарабатывать на украинских беженцах

Доходы Словакии от украинских беженцев впервые превысили расходы страны
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Depositphotos

Доходы Словакии от украинских беженцев впервые превысили расходы страны. Об этом сообщает издание Dennik N со ссылкой на документ, подготовленный вице-премьером Петром Кмецом из партии Hlas.

Кмец, чья партия входит в правящую коалицию, ссылается на данные Института финансовой политики правительства Словакии. Согласно этим данным, беженцы с Украины в 2024 году увеличили доход словацкого государства на €217 млн за счет подоходного налога, обязательных взносов и НДС. Уточняется, что по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла не менее чем на треть.

При этом расходы на украинских беженцев составили гораздо меньшую сумму — всего €98 млн, при этом две трети этой суммы (€65 млн) компенсировал Европейский союз. Отмечается, что с 2022 по 2024 год Словакия в целом потратила €504 млн на поддержку беженцев с Украины.

Также глава оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что власти Эстонии должны отправить украинских беженцев обратно на Украину вместо заявлений о готовности отправить военных в эту страну.

Ранее украинцам в Финляндии предложили работу на лесоповале.

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