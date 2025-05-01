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В Алупке открылся офис Сбера с арт-пространством

Офис Сбера открылся в доме художника Блинова в Алупке
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Пресс-служба Сбера

В Алупке открылся уникальный офис Сбера, размещенный в историческом здании дома художника-мариниста XIX века Леонида Блинова, сообщает пресс-служба банка. Это первое отделение банка в городе-курорте и 24-е в Крыму.

Новый офис предлагает не только полный спектр банковских услуг, но и возможность познакомиться с творчеством Леонида Блинова. В здании размещены репродукции его картин, посвященных морю, кораблям и морским баталиям. Художник совершил три кругосветных путешествия и создал около трех тысяч работ.

Ранее здание находилось на грани разрушения. Команда Сбера провела реставрацию, восстановив фасад и основные элементы внешнего декора.

Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, реставрация стала частью проекта по масштабному благоустройству Алупки.

«Для команды Сбера это стало большой честью и большим вызовом ― восстановить исторический облик здания, где жил и творил художник. Мы отремонтировали фасад и постарались воссоздать внешний декор», — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что при реставрации был восстановлен исторический облик здания.

«Алупка преображается и расцветает. Открытие офиса банка еще больше повысит привлекательность курортного города. Возрастет социальная и экономическая активность граждан. Уверен, что горожане и туристы смогут оценить все положительные изменения по достоинству», — добавил он.

В новом офисе доступен широкий перечень продуктов и услуг Сбера, включая оформление карт, перевод пенсий, кредиты, страхование, вклады, обмен валюты и другое. Зона самообслуживания с банкоматами работает круглосуточно.

Для предпринимателей доступны бизнес-карты, эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание и регистрация бизнеса.

Отмечается, что на территории Крыма и Севастополя теперь работают 24 офиса Сбера, более 250 банкоматов и порядка 12,5 тысяч терминалов торгового эквайринга, треть из которых поддерживает оплату улыбкой.

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