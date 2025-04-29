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Альфа-Банк стал партнером Пекинского университета

Эксперты Альфа-Банка прочитают курсы о финансах в Пекинском университете
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и Пекинский университет объявили о сотрудничестве в рамках программы магистратуры по финансам, сообщает пресс-служба банка.

Подписи под документом о сотрудничестве поставили глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский и директор Школы экономики Пекинского университета, профессор Кэ Фэн.

В рамках соглашения эксперты Альфа-Банка прочитают в Пекинском университете курсы по управлению инвестициями и активами, цифровому и инвестиционному банкингу, а также расскажут о применении искусственного интеллекта.

Также преподаватели объяснят, как ИИ применяется в бизнесе.

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