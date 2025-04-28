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В Москве прошла церемония вручения премии «Компания и персона года»

Лауреаты премии «Компания и персона года» процитировали стихи Есенина
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Пресс-служба бизнес-премии «Компания и персона года»

В Москве прошла церемония вручения премии «Компания и персона года». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Событие состоялось под знаком поэтического вечера Сергея Есенина в честь 130-летия со дня рождения поэта. Выходящие на сцену лауреаты цитировали стихи Есенина и делились историями бизнес-успеха.

В номинации «Бренд культурно-исторического наследия» победил музей Есенина.

«Мы запланировали много мероприятий, в том числе с нашими партнерами. А еще планируем обновление экспозиции, посвященной Сергею Александровичу на двух наших площадках в Москве. И, конечно, делаем совместный проект с Рязанью, с музеем в селе Константиново, где родился поэт», — рассказал директор Московского музея Есенина Олег Робинов.

В номинации «Медицина» победа досталась академику РАН, доктору медицинских наук, главному внештатному специалисту-нейрохирургу Минздрава РФ Владимиру Крылову.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество медиков с бизнесом и научными учреждениями будет способствовать дальнейшему развитию отечественной нейрохирургии.

«Вместе мы можем достичь больших высот и сделать значимый вклад в здоровье общества», — заявил Владимир Крылов.

Победу в номинация «СМИ» одержал портал «Рамблер», который входит в медиахолдинг Rambler&Co.

Исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова рассказала о перспективах внедрения в работу СМИ инновационных цифровых решений.

«Использование GigaChat — это не просто новая реальность, а уже привычная часть нашей жизни, где ИИ стоит на страже интересов человека, помогает ему решить как любую жизненную ситуацию, так и сделать потребление новостей более удобным, чтобы у человека оставалось больше времени на реальную жизнь в офлайне», — отметила том-менеджер компании.

Премия «Компания и персона года» проводится с 1998 года. Она объединяет бизнес и привлекает внимание к успехам ведущих российских компаний и их лидерам.

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