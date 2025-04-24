Альфа-Банк стал лучшим частным банком по объему кредитов МСБ по версии «Эксперт РА»

Альфа-Банк стал лидером среди частных банков и занял второе место среди всех финансовых организаций по объемам выданных кредитов и величине портфеля за 2024 год. Это следует из опубликованного рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодного рэнкинга банков, которые кредитуют малый и средний бизнес.

В сегменте малого и среднего бизнеса в 2024 году Альфа-Банк выдал кредитов на 1 772 320 млн рублей. Темп прироста в сравнении с 2023 годом составил 20,1%, что является самым высоким темпом прироста среди системно-значимых банков, отметили аналитики.

Кредитный портфель на 1 января 2025 года составил 748 651 млн рублей. Темп прироста — 27,3%.

Рейтинг кредитоспособности Альфа-Банка по версии «Эксперт РА» по состоянию на 9 апреля 2025 года составил ruAA+, что советует высокому уровню кредитоспособности и финансовой надежности.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин отметил, что компания всегда поддерживает предпринимателей.

«Мы активно участвуем в государственных программах, расширяем пакет дополнительных сервисов для МСБ и являемся лидерами в сфере зонтичного поручительства. Благодаря высокой степени автоматизации, решение по кредиту принимается за считаные минуты, а средства поступают на счет в течение дня», — заявил Денис Осин.