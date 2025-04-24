ESG Альянс объявил имя нового главы наблюдательного совета

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию «Эн+» и директор по устойчивому развитию «Русал» Ирина Бахтина избрана новым председателем наблюдательного совета ESG Альянса, сообщается на сайте альянса.

«Все самые яркие инициативы ESG Альянса, недавно отметившего свою 3-ю годовщину, направлены на то, чтобы и участники объединения, и наши последователи получили наиболее эффективные инструменты учета интересов сторон», — сказала Ирина Бахтина.

В 2022 году «Русал» первым из участников ESG Альянса разработал и внедрил индекс качества жизни своих территорий ответственности в систему управления устойчивым развитием компании. В его основу легли критерии, которые используются в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также индексе качества жизни ВЭБ.РФ. В 2024 году идея «Русала» была масштабирована: ESG Альянс совместно с ВЭБ.РФ разработали Индекс оценки качества жизни малых и средних городов, которым сегодня пользуются все участники объединения.

«Это передовой инструмент оценки эффективности социальных инвестиций бизнеса и определения приоритетов. Он помогает сконцентрироваться на тех сферах деятельности, где мы видим пробелы», – отмечала Ирина Бахтина.

По словам главы ESG Альянса Андрея Шаронова, методика оценки вклада бизнеса в содействие государству в реализации национальных целей развития РФ стала главной инициативой альянса.

Напомним, с инициативой создания ESG Альянса впервые выступил глава Сбера Герман Греф на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года.