В ВТБ прогнозируют рост рынка сбережений в 2025 году

Георгий Горшков: рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году

Снижение ставок по вкладам в российских банках не повлияет на рынок сбережений, и он вырастет на 20% за 2025 год, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, привлечение в национальной валюте останется основным фактором роста рынка.

В ВТБ ожидают, что по итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России вырастет до 57,5 трлн рублей, а за год – практически до 65 трлн рублей.

Как отметил Горшков, россияне, несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, продолжают активно копить.

«Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года, быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится», — сказал он.

Также Горшков рассказал, что большинство россиян успели воспользоваться «временем вкладчика» с ноября 2024 года по март 2025 года, зафиксировав свою доходность на максимальных значениях.

Он отметил, что в этот период ставки держались на пиковых значениях, достигая 24%. Также в ВТБ подчеркнули, что из всех открытых на данный момент вкладов более 60% хранятся под ставку 20% и выше.

По словам Горшкова, банковские вклады активно используют как профессиональные инвесторы для приумножения капитала, так и розничные клиенты, которые формируют сбережения и хотят получать серьезный пассивный доход.

«Сейчас на рынке уникальная ситуация: депозиты обеспечивают стабильную высокую доходность, позволяя вложенным деньгам самим себя зарабатывать», — сказал он.

В банке отметили, что с начала 2025 года клиенты банка открыли около 3 млн вкладов. По оценке ВТБ, в этом году россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.