Россиянам объяснили, как воспитать в детях правильное отношение к деньгам

Детям нельзя давать слишком много карманных денег — выделенных им средств должно хватать на покупку только самого необходимого, считает финансовый эксперт Екатерина Астахова. Избыток денег может вызвать у них лишние соблазны, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Выделенных детям на карманные расходы денег должно быть не много и не мало, пояснила специалист.

«Чтобы, с одной стороны, хватало на какие-то необходимые нужды, а с другой стороны, чтобы не было экстраизбытка для того, чтобы не было соблазнов», — отметила она.

Важность такого подхода эксперт объяснила тем, что сегодня дети живут в «полуфейковом мире», наполненном различными соблазнами, переполненном рекламой и призывами что-то купить, куда-то вложить средства и прочее. В такой ситуации основная задача родителей заключается в том, чтобы научить их отличать истину от фейков и свои настоящие нужды от навязанных, заключила Астахова.

До этого фаундер финтех-стартапа Halal Card Ислам Ахмедшин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что нужно приучать детей к финансовой грамотности с раннего возраста. Если вовремя об этом позаботиться, то ребенок вряд ли будет плакать по дорогущей машинке в магазине, а когда вырастет, сможет жить без кредитов и родительского кошелька, подчеркнул он.

Ранее аналитик оценил уровень финансовой грамотности россиян.