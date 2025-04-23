Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как воспитать в детях правильное отношение к деньгам

Финэксперт Астахова: детям нельзя давать много карманных денег
close
Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

Детям нельзя давать слишком много карманных денег — выделенных им средств должно хватать на покупку только самого необходимого, считает финансовый эксперт Екатерина Астахова. Избыток денег может вызвать у них лишние соблазны, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Выделенных детям на карманные расходы денег должно быть не много и не мало, пояснила специалист.

«Чтобы, с одной стороны, хватало на какие-то необходимые нужды, а с другой стороны, чтобы не было экстраизбытка для того, чтобы не было соблазнов», — отметила она.

Важность такого подхода эксперт объяснила тем, что сегодня дети живут в «полуфейковом мире», наполненном различными соблазнами, переполненном рекламой и призывами что-то купить, куда-то вложить средства и прочее. В такой ситуации основная задача родителей заключается в том, чтобы научить их отличать истину от фейков и свои настоящие нужды от навязанных, заключила Астахова.

До этого фаундер финтех-стартапа Halal Card Ислам Ахмедшин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что нужно приучать детей к финансовой грамотности с раннего возраста. Если вовремя об этом позаботиться, то ребенок вряд ли будет плакать по дорогущей машинке в магазине, а когда вырастет, сможет жить без кредитов и родительского кошелька, подчеркнул он.

Ранее аналитик оценил уровень финансовой грамотности россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами