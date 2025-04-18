В «Русале» отметили влияние алюминиевых конструкций на строительную отрасль

Инновационные материалы, включая алюминиевые конструкции, становятся ключевым фактором развития строительной отрасли России. Об этом заявил директор по развитию рынков компании «Русал» Евгений Васильев на XVII инфраструктурном саммите «Сильная Россия» (InfraSpace).

По его словам, использование алюминия в строительстве жилой и коммерческой недвижимости, городской, дорожной и парковой инфраструктуры позволяет решать множество задач благодаря длительному жизненному циклу материала, экономии на логистике и монтаже, низкой стоимости владения объектами и эстетической привлекательности.

Он напомнил, что в последние годы отечественные предприятия, входящие в состав Алюминиевой ассоциации, расширили номенклатуру продукции и освоили новые сплавы. Это способствовало увеличению применения алюминия в различных отраслях. Так, с 2014 года внутреннее потребление алюминия в России выросло почти в два раза, однако пока остается ниже показателей развитых стран.

Васильев отметил, что драйверами роста потребления алюминия становятся освоение новых технологий, актуализация нормативной базы и реализация национальных проектов. Например, в рамках реновации жилого фонда и строительства социальной инфраструктуры активно применяются алюминиевые решения.

Перспективным направлением применения алюминия он назвал быстровозводимые здания и модульное строительство. Благодаря легкости и прочности материала объекты могут возводиться в любых климатических условиях, снижая затраты на транспортировку и монтаж.

По его словам, за последние семь лет Россия под эгидой Алюминиевой ассоциации перешла от пилотных проектов к полноценной реализации мостовых конструкций в 19 регионах страны. Уже построено более 28 объектов.

«Продукция алюминиевых предприятий России не просто востребована на рынке, но и обладает высоким экспортным потенциалом. Уже сегодня ряд отечественных предприятий поставляют продукцию, сделанную в России, в зарубежные страны. Продолжение курса на импортозамещение и поддержку отечественных производителей позволит в ближайшие годы увеличить внутреннее потребление алюминия в стране в 2 раза», — добавил Евгений Васильев.