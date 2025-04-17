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Альфа-Банк стал лидером по заявкам на кредиты для бизнеса на платформе «Сравни»

Конвертация заявок Альфа-Банку на платформе «Сравни» достигла 4%
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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк получил высокую оценку аналитиков маркетплейса «Сравни» благодаря успешному сотрудничеству в сфере кредитования малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что платформа занимает первое место по доле заявок на бизнес-кредиты среди партнеров банка. Так, в 2024 году через маркетплейс было подано более 30 тыс. заявок, при этом количество уникальных пользователей составило 190 тыс. человек. Кроме того, средняя одобренная сумма кредита достигает 75% от запрашиваемой, что превышает показатели конкурентов.

По данным «Сравни», средний чек по выданным кредитам составляет 6,9 млн рублей, что также выше средних значений. Альфа-Банк демонстрирует высокую конвертацию трафика — 4%, что на 1% выше среднего показателя на платформе.

«Мы гордимся, что предприниматели выбирают нас на платформе «Сравни» и других ресурсах. Для более эффективной работы предпринимателей мы постоянно совершенствуем процессы выдачи кредитов и улучшаем условия финансирования малого бизнеса, активно работаем с нашими партнерами», — отметила руководитель департамента развития кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

По ее словам, это помогает банку значительно повышать уровень сервиса и доступности кредитных решений для предпринимателей.

Руководитель отдела кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса в «Сравни» Станислав Филичкин важным фактором совместного успеха Альфа-Банка и «Сравни» назвал удобные процессы и быстрые решения по кредитованию, а также актуальные ставки и условия.

«Альфа-Банк первым откликнулся на реализацию брокерского процесса и разработку цикла полной сделки по получению финансирования в кабинете партнера. Это помогло упростить клиентский путь и ускорить получение кредита в 1,5 раза», — добавил он.

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