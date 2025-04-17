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Обновления Яндекс Путешествий помогут гостиницам стать заметнее на сервисе

Инструменты Яндекс Путешествий могут повысить число бронирований более чем на 70%
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Depositphotos

Сервис Яндекс Путешествия запустил программы «Премиум PRO» и «Супербуст», которые помогут гостиницам увеличить видимость на площадке и привлечь больше гостей. Об этом представители компании сообщили на конференции «Все включено».

Новые инструменты будут доступны гостиницам с хорошим соотношением цены и качества и достойным уровнем сервиса, уточнили в компании.

Среди обязательных критериев — высокий рейтинг по оценкам пользователей сервиса (не ниже 4 баллов из 5), высокая доля успешных заказов, а также привлекательные условия бронирования для гостей.

Программа «Премиум PRO» представляет собой расширенную версию базовой программы «Премиум», запущенной в августе 2024 года. Она способна повысить просмотры карточки отеля на 88%, а количество бронирований — более чем на 70%.

Пользующиеся программой гостиницы получат более выгодное размещение в поисковой выдаче, специальный бейдж «Рекомендуем», выделение на карте сервиса и приоритетное маркетинговое продвижение среди 28 млн пользователей Яндекс Путешествий ежемесячно.

По сравнению с базовой версией, «Премиум PRO» может обеспечить отелям в среднем на 50% больше просмотров и на 35% больше бронирований, заявили представители сервиса.

«Супербуст» дает возможность гостиницам улучшить позиции в поисковой выдаче сервиса. Отельеры смогут самостоятельно настраивать интенсивность и длительность действия инструмента.

В компании отметили, что особенно полезной эта возможность будет в периоды, когда требуется быстрое увеличение загрузки отеля.

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