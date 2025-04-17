В ВТБ отметили высокий уровень доверия россиян к ИИ-технологиям в управлении финансами

Большинство россиян готовы доверять рекомендациям искусственного интеллекта (ИИ) при управлении финансовыми продуктами, включая инвестиции, вклады и кредиты. Это следует из результатов всероссийского опроса ВТБ, проведенного в марте 2025 года к технологической конференции Data Fusion.

В рамках исследования участников попросили представить себя инвесторами с портфелем в 2 млн рублей. Только треть респондентов заявили, что не готовы передать ИИ какие-либо функции управления этим портфелем. При этом каждый четвертый (26%) хотел бы использовать такие рекомендации, а почти каждый пятый (19%) согласился бы передать управление небольшой частью средств.

Кроме того, 14% заявили о готовности делегировать ИИ ограниченные полномочия. Безоговорочно доверили бы управление всем портфелем 11% опрошенных. Таким образом, в той или иной степени доверять ИИ в инвестировании готовы 70% респондентов.

Отмечается, что аналогичная тенденция наблюдается при выборе вкладов. Так, при наличии суммы в 200 тыс. рублей 37% заявили, что «взвесив все риски, готовы подумать» о передаче решения ИИ. Еще 27% изучили бы рекомендации ИИ, а 10% полностью доверили бы выбор вклада алгоритмам. Менее трети респондентов отметили, что не нуждаются в помощи ИИ при открытии вклада. В итоге до 73% респондентов могут доверять ИИ в решении вопросов, связанных с вкладами.

В сфере кредитования более половины россиян (58%) готовы опираться на рекомендации ИИ. При этом 19% готовы полностью передать решение о выборе кредита алгоритмам. Таким образом, в той или иной степени доверять ИИ в кредитовании готовы 77% опрошенных.

Как отметил заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов, сегодня без алгоритмов ИИ невозможно представить себе современный цифровой банк.

«В дальнейшем развитие технологий искусственного интеллекта сделает неразрывно связанным с ними и процесс принятия решений клиентов по различным покупкам – в банковской сфере и не только», — сказал он.

По его словам, развитие ИИ-технологии стало одним из ключевых направлений в технологической стратегии банка на ближайшие несколько лет. Так, ВТБ уже запустил собственную программу «Цифровой помощник».