Т-Банк запустил систему уровней для премиальных клиентов

Т-Банк объявил о запуске новой системы уровней для премиального обслуживания T-Premium. Теперь клиенты смогут получать разные пакеты привилегий в зависимости от объема средств на счетах, сообщают в компании.

Уровни предлагают эксклюзивные возможности, которые расширяются по мере роста баланса. При этом базовые преимущества Premium остаются доступны.

Уровень Bronze доступен за 1990 рублей в месяц и включает два бесплатных прохода в бизнес-залы ряда международных сетей, кэшбэк до 60 тыс. рублей в месяц, скидку 15% на налоговые консультации и страховку в поездках на пять человек с покрытием до $100 тыс. на каждого.

В свою очередь, Silver доступен бесплатно при балансе от 3 млн рублей на всех счетах или выполнении других условий. Клиенты получают четыре прохода в бизнес-залы ежемесячно, кэшбэк за налоговые консультации и персональную инвестиционную консультацию раз в месяц.

Gold доступен при балансе от 5 млн рублей. Привилегии включают шесть проходов в бизнес-залы, бесплатную поездку на такси, доступ к инвестиционной аналитике и страховку имущества на 750 тыс. рублей.

Максимальный уровень Diamond становится доступен при балансе от 10 млн рублей. Клиенты получают безлимитный доступ в бизнес-залы, две бесплатные поездки на такси и до 15 инвестиционных консультаций ежемесячно, а также страховку имущества на 1,5 млн рублей.

«Недавно мы перешли отметку в 1 млн премиальных клиентов, став лидером рынке по приросту клиентской базы в этом сегменте и одним из лидеров рынка. На этом фоне мы решили полностью переосмыслить наш подход к премиальному обслуживанию, создать систему уровней и сделать привилегии максимально прозрачными и персонализированными для каждого клиента», — отметил руководитель премиального обслуживания Т-Банка Андрей Щербаков.

По его словам, новая система уровней стала не просто набором услуг, а логичным продолжением стратегии персонального подхода.

«Это как прокачка в любимой игре: чем больше баланс, тем круче открываются фичи», — добавил он.

Уровень клиента пересчитывается ежемесячно на основе актуального баланса и финансовой активности. При изменении условий новый уровень активируется в следующем расчетном периоде.