Россияне начали реже покупать один напиток

«Нильсен»: за год розничные продажи чая в России сократились на 3%

Розничные продажи чая в России с февраля 2024 года по январь 2025 года снизились на 3%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен».

Аналитики «Чек Индекса» отметили снижение объема продаж чая на 5% в январе — марте. Спрос на черный чай упал на 4%, а на зеленый — на 6%. Количество специализированных торговых точек сократилось на 2%, по данным компании. Продажи фруктовых и ягодных чаев за то же время выросли на 5%.

По данным «Нильсен», доля черного чая за год в продажах составила 83,6%, а зеленого — 10,1%. Показатели чая в пирамидках увеличились на 6,8% год к году, добавили в компании.

Во второй половине марта основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина сообщила, что чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20% к концу 2025 года.

По мнению эксперта, больше всего подорожают элитные сорта чая (так называемый премиум-сегмент) — дорогие сорта белого чая, улунов, сорт пуэр, а также редкие сорта Da Hong Pao, Габа, Silver Needle. Колчина объяснила это высоким спросом на премиальный чай среди ценителей, ограниченное производство таких сортов, увеличение стоимости импорта из-за курсовых колебаний и логистические издержки. К концу текущего года цена такого чая увеличится на 25–40%, допустила эксперт.

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