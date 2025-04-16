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Стало известно, какую лапшу предпочитают россияне

«Х5 Клуб»: россияне предпочитают лапшу с курицей, говядиной и грибами
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Depositphotos

Самые популярные вкусы лапши быстрого приготовления у россиян — с курицей, говядиной и грибами. Об этом говорится в исследовании экспертов «X5 Клуба», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Больше всего лапши и супов быстрого приготовления за прошлый год было продано в Москве — 50 млн упаковок, Санкт-Петербурге — 21 млн, Краснодарском крае — 23 млн и Татарстане — 20 млн.

Исследование показало, что самые популярные вкусы лапши у россиян — курица, говядина и грибы. В торговых сетях X5 в 2024 году было продано 270 млн упаковок лапши с курицей, 158 млн лапши с говядиной и 10 млн с грибами.

В 2023 году был спрос на особенно острую лапшу, но в 2024 году ее продажи сократились уже на 90%. Также аналитики компании отметили популярность лапши более высокого ценового сегмента — по цене свыше 150 рублей.

Спрос россиян на готовые супы вырос на 88% в годовом выражении. Чаще всего это блюдо в кулинариях покупают жители Новосибирской, Омской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Ранее россиянам посоветовали рецепты полезных блюд в пост.

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