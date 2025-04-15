Сбер запустил онлайн-аренду банковских сейфов

Сбербанк первым среди крупнейших банков России запустил онлайн-сервис для аренды банковских сейфов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь клиенты в приложении банка могут выбрать сейф нужного размера, определить срок аренды и оплатить услугу в СберБанк Онлайн без посещения отделения. После оформления через приложение клиенту остается только забрать ключ в выбранном офисе банка. Услуга доступна всем категориям клиентов независимо от их пакета услуг.

Отмечается, что услуга доступна всем клиентам Сбербанка, независимо от их пакетов услуг. В Сбере уточнили, что сейфы используются для хранения ценных вещей, таких как ювелирные украшения, документы, монеты и слитки из драгоценных металлов. Они расположены в специальных защищенных помещениях, доступ в которые возможен только совместно с сотрудником банка.

«Сервис обеспечивает максимальную гибкость и удобство, позволяя клиентам экономить свое время. В сочетании с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности, характерной для Сбербанка, новый сервис делает аренду сейфа еще более привлекательной и доступной услугой», — рассказали в банке.

Кроме того, каждый сейф оснащен многоуровневой системой защиты, включая разделение ключей на банковский и клиентский. Доступ контролируется через банковскую автоматизированную систему, которая фиксирует все операции с сейфами.

«Система контроля доступа интегрирована в банковскую АС, отделена от «внешнего» информационного контура. Это, учитывая использование уникального банковского модуля идентификации клиентов, включающего в себя несколько факторов и видов подтверждения личности, позволяет осуществлять контроль доступа к индивидуальным сейфам еще более удобно, быстро и безопасно», — уточнили в Сбере.