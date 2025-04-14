В Сбере спрогнозировали рост портфеля корпоративного кредитования

С декабря прошлого года по февраль 2025 года кредитный портфель Сбера снижался из-за укрепления рубля и падения спроса от малого бизнеса, однако уже в марте начался рост этого показателя, который компенсировал падение первых двух месяцев года. Об этом в интервью Forbes рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Топ-менеджер компании пояснил, что экономика в части корпоративного кредитования какое-то время перенастраивалась. Сейчас, по его словам, она нашла плато.

Учитывая динамику первого квартала, в Сбере полагают, что в этом году портфель корпоративного кредитования будет расти на уровне 10%, при том, что в 2024 году рост составлял 21%.

Александр Ведяхин считает, что какое-то время компания будет фиксировать околонулевой рост кредитного портфеля, что значит замедление для экономики. В случае снижения ключевой ставки Сбер увидит постепенный рост, заявил зампред правления компании. При этом он добавил, что моментально этого не произойдет.

Ведяхин уточнил, что компания наблюдает постепенное увеличение доли захеджированных кредитов. На начало 2024 года она была 13,5% от корпоративного портфеля, сейчас — 17,5%. В сегменте крупного, среднего бизнеса динамика заметнее — с 28% в начале 2024 года до 37,6% сейчас, отметил он.

Комментируя выставление на торги бизнес-центра «Белая площадь», топ-менеджер Сбера выразил надежду на то, что у объекта появится новый эффективный собственник, который сможет его вывести на хороший оборот.

Ведяхин отметил, что в портфеле Сбера есть кредиты группе «Русагро».

«На операционном уровне все стабильно, мы наблюдаем за тем, как развивается ситуация и находимся в активном контакте с менеджментом. Проблем с платежной дисциплиной там нет», — подчеркнул он.

Кроме того, речь зашла о регулировании сферы искусственного интеллекта в России.

Ведяхин подчеркнул, что пока Сбер не видит необходимости жесткого регулирования этой отрасли. В компании опасаются, что эта мера может привести к оттоку талантов и торможению технологии.

«Регулирование должно появляться, но уже после того, как технология выросла, оно должно быть подпоркой, а не барьером. Только в этом случае Россия сможет занимать призовые места в глобальной гонке искусственного интеллекта», — считает Ведяхин.