Россияне стали чаще покупать детские товары отечественных брендов

Спрос на детские товары российских брендов на Wildberries вырос на 22%

Спрос на детские товары от российских брендов вырос на 22% в 2024 году, сообщает компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по случаю открытия XV Конгресса индустрии детских товаров, который пройдет 14-16 апреля.

Всего за отчетный период на маркетплейсе было приобретено более 81 млн отечественных детских товаров.

Как отметила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, российское производство товаров для детей гарантирует их материальное благополучие и безопасность.

«Мы должны обеспечить семьи с детьми всем необходимым для воспитания и развития детей. И точно не должны зависеть от тех или иных экономических санкций, пандемий или иных технологических и другого происхождения проблем», — сказала она.

Всего на Wildberries представлено более 300 тыс. различных игрушек российского производства. Самыми популярными, по данным РВБ, стали Чебурашка, Маша и медведь, а также персонажи мультфильма «Три кота» и «Ну, погоди!».

Что касается одежды, на маркетплейсе представлено 86 тыс. наименований одежды российских брендов, а продуктов детского питания — 8 тыс.

По словам Антонины Цицулиной, в России «специализированных мер поддержки именно для детских товаров практически нет, только в ряде регионов реализуют такие меры». В связи с этим предприятия индустрии детских товаров активно используют меры поддержки малого бизнеса, которые, в том числе, предоставляет Wildberries и Russ.

Среди мер поддержки отечественных производителей, направленных на рост узнаваемости их брендов и увеличение продаж, в Wildberries и Russ также отметили проект «Платформа роста», запущенный компанией совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ).

К программе уже подключились 14 брендов детских товаров — производители из 9 регионов. Они получают поддержку и сопровождение в продвижении на рынке. Товары этих брендов попадают на рекламные поверхности по всей стране. Благодаря инструментам поддержки «Платформы роста», эти производители в среднем на 60% опережают темпы роста продавцов внутри категорий детских товаров на Wildberries.

«Платформы электронной коммерции, такие как Wildberries, устраняют промежуточные звенья между производителем и покупателем. Тем самым они обеспечивают потребителям широкий выбор товаров, а производителям — равные условия для конкуренции», — отметил основатель бренда детского питания «АМ-АМ» Валерий Цуркан.