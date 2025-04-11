Участниками ИИ-трека Национальной технологической олимпиады стали 7,5 тыс. школьников

В Москве состоялось награждение победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба Сбера.

Профиль реализуется совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». Также экспертную поддержку оказали специалисты Sber AI и центр «Амурский тигр».

В этом сезоне заявки на участие в профиле подали 7,5 тыс. учеников 8–11 классов из 87 регионов России и других стран, включая Беларусь, Грузию, Казахстан и Узбекистан. Самым популярным среди 32 направлений олимпиады стал AI-трек. В финал вышли 94 старшеклассника. Больше всего финалистов представляли Москву (20 человек), Новосибирскую область (15) и Санкт-Петербург (9).

Участники решали задачи по разработке моделей компьютерного зрения для мониторинга популяции амурского тигра. В индивидуальном зачете победили 7 школьников, еще 16 стали призерами.

«Ребята, присутствующие на сегодняшнем награждении, — победители. Вы прошли колоссальный отбор, и я поздравляю вас с этим! Сегодня без искусственного интеллекта не может развиваться ни одна профессия», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его мнению, участникам выпала уникальная возможность переизобрести мир и осуществить новую технологическую революцию.

«Такой возможности не было ни у одного поколения до вас. Это самое увлекательное путешествие, которое только можно представить. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь в развитии. Постоянное саморазвитие и самоактуализация — вот идеальное целевое состояние, и я желаю вам всегда в нем находиться», — обратился он к участникам.

Отмечается, что победители получили преимущества при поступлении в ведущие вузы страны: возможность поступления без экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Также они получат приглашения на стажировки в Сбер и компании-партнеры, где смогут поработать с AI-сервисами GigaChat и Kandinsky.

В групповом зачете победили пять команд, которые разделили призовой фонд в размере 4 млн рублей. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тыс. до 650 тыс. рублей.

Кроме того, Сбер дополнительно учредил пять специальных номинаций, победители которых получили умные колонки SberBoom Home и ночники Sber.