Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк запустил веб-приложение для установки на iPhone

Альфа-Банк запустил новое браузерное приложение для клиентов
close
Roman Zakirov/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк запустил новое веб-приложение, которое можно мгновенно установить на iPhone через браузер Safari. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал руководитель дирекции развития Альфа-Онлайн Альфа-Банка Владимир Китляр, на сегодняшний день браузерный мобильный банкинг является самой актуальной и быстро растущей технологией разработки цифровых продуктов.

По его словам, мобильный банкинг получил такое развитие не только в цифровом банкинге, но и в множестве сфер бигтеха.

«Мы предлагаем клиентам удобное и функциональное веб-приложение, которое работает на любых смартфонах, не занимает места на устройстве и не требует обновлений», — отметил он.

Отмечается, что новое приложение предлагает полный набор функций: пуш-уведомления, вход по Face ID, умную камеру, быстрые переводы и оплату по QR-коду.

Кроме того, автоматические обновления обеспечат пользователям доступ к самой актуальной версии.

В компании уточнили, что для установки нового решения необходимо зайти в Альфа-Онлайн через браузер Safari и добавить иконку приложения на экран «Домой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами