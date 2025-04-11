Альфа-Банк запустил веб-приложение для установки на iPhone

Альфа-Банк запустил новое веб-приложение, которое можно мгновенно установить на iPhone через браузер Safari. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал руководитель дирекции развития Альфа-Онлайн Альфа-Банка Владимир Китляр, на сегодняшний день браузерный мобильный банкинг является самой актуальной и быстро растущей технологией разработки цифровых продуктов.

По его словам, мобильный банкинг получил такое развитие не только в цифровом банкинге, но и в множестве сфер бигтеха.

«Мы предлагаем клиентам удобное и функциональное веб-приложение, которое работает на любых смартфонах, не занимает места на устройстве и не требует обновлений», — отметил он.

Отмечается, что новое приложение предлагает полный набор функций: пуш-уведомления, вход по Face ID, умную камеру, быстрые переводы и оплату по QR-коду.

Кроме того, автоматические обновления обеспечат пользователям доступ к самой актуальной версии.

В компании уточнили, что для установки нового решения необходимо зайти в Альфа-Онлайн через браузер Safari и добавить иконку приложения на экран «Домой».