Сбер и ИСП РАН запустили отбор статей для специального выпуска по ИИ

Сбер и Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) объявили о начале ежегодного отбора научных статей для журнала «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematic, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что специальный выпуск будет посвящен технологиям искусственного интеллекта и традиционно выйдет в рамках конференции AI Journey, которая в этом году пройдет в десятый раз.

«Научные исследования – это фундамент для развития технологий, именно здесь рождаются гипотезы, которые впоследствии воплощаются в прикладные кейсы и приносят реальную пользу стране и каждому человеку. Сбер создал прекрасную возможность для ученых заявить о своей работе в одном из самых авторитетных печатных изданий и получить общее признание на сцене ключевой конференции по искусственному интеллекту – AI Journey», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

По его словам, с каждым годом отбор научных статей AIJ Science Journal получает все больше и больше внимания профессионального сообщества со всего мира. Он считает, что текущий сезон принесет много интересных работ по самым актуальным темам.

Отмечается, что за два года проведения отбора поступило более 500 заявок от исследователей со всего мира, из которых около 70 статей были опубликованы. Тематика охватила актуальные направления в области ИИ: мультимодальные модели, компьютерное зрение, графы, обучение с подкреплением, а также применение ИИ в медицине, промышленности, робототехнике и кибербезопасности.

В этом году статьи принимаются до 20 августа. Работы должны содержать неопубликованные ранее материалы и соответствовать тематике и правилам отбора. Прошедшие предварительный этап статьи будут рецензированы ведущими российскими экспертами в сфере ИИ. Журнал доступен на платформах мировых электронных библиотек и индексируется в крупнейших базах данных научного цитирования.

Авторы лучших работ получат денежный приз в размере 1 млн рублей, а также возможность представить свои исследования на конференции AI Journey 2025.