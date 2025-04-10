На паспортах качества продуктов Ачинского НПЗ разместят знаки системы сертификации

Ачинский НПЗ (входит в блок нефтепереработки НК «Роснефть») добровольно подтвердил соответствие качества выпускаемого нефтяного дорожного битума требованиям стандарта ГОСТ в национальной системе сертификации, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Теперь на паспортах качества, выдаваемых Ачинским НПЗ при отгрузке нефтепродуктов, будут размещать знаки национальной системы сертификации. Благодаря этому потребитель сможет в онлайн-формате получить сведения о свойствах продукции.

Также потребитель сможет получить сведения о производителе, сертификатах соответствия ГОСТу по результатам независимой экспертизы, данные о промежуточных проверках параметров нефтепродуктов, их свойствах.