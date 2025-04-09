Альфа-Банк сохранил рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA+ по версии «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Альфа-Банка на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом, сообщается на сайте кредитной организации.

По мнению аналитиков, такой результат обусловлен сильными рыночными позициями, умеренной достаточностью капитала и высокой рентабельностью. Также в агентстве считают, что банк имеет адекватное качество активов, умеренную ликвидную позицию и высокое качество корпоративного управления.

Как уточнили в Альфе, прибыль банка по итогам 2024 года по РСБУ составила 205 млрд рублей, что на 70% выше результата 2023 года. ROE по РСБУ за отчетный период достиг 27% против 20% годом ранее. Отмечается, что рост рентабельности связан с увеличением чистых процентных доходов на фоне расширения кредитного портфеля и сохранения чистой процентной маржи.

Кроме того, операционная эффективность банка остается на высоком уровне. Так, CIR за 2024 год составил около 37%. При этом агентство прогнозирует дальнейшее укрепление достаточности капитала за счет его активной генерации.

За последний год Альфа-Банк продемонстрировал значительные темпы роста: его корпоративный кредитный портфель увеличился на 35%, а розничный – на 24%. В «Эксперт РА» считают, что банк продолжит укреплять свои позиции на российском рынке.

Также в агентстве оценивают качество корпоративного кредитного портфеля как высокое благодаря низкой просроченной задолженности и надежности заемщиков. Кроме того, статус системно значимой кредитной организации также положительно влияет на уровень рейтинга.