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Назван срок, который в среднем россиянки проводят в декретном отпуске

Росстат: россиянки в среднем выходят из декретного отпуска через 2 года
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Длительность нахождения россиянок в декретном отпуске опустилась в 2024 году до минимальных почти за 15 лет до 2 лет и одного месяца, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение Росстата.

При этом в сравнении с результатами предыдущего комплексного наблюдения условий жизни населения, которое проводится раз в два года, показатель значительно сократился. В 2022 году он составлял 28,5 месяца. Таким образом, в среднем россиянки стали выходить из декрета в среднем на 3,5 месяца раньше.

В первой половине марта финансовый маркетплейс «Выберу.ру» представил результаты опроса, согласно которым каждый третий россиянин — 33% — опасается роста дискриминации женщин при найме из-за нового законопроекта о декрете.

Законопроект о декрете, внесенный в Госдуму в феврале 2025 года, предусматривает возможность выхода женщин в декретный отпуск на любом сроке беременности и направлен на своевременную диагностику состояния здоровья, снижение рисков возможных осложнений и выявление пациенток, которым требуется госпитализация.

Ранее в Госдуме связали идею об увеличении срока декрета с ущемлением прав женщин.

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