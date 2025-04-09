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Россияне мечтают о роботах-помощниках в быту

Почти треть опрошенных россиян заявили, что робот-помощник с ИИ разгрузит их быт
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Depositphotos

Почти треть — 29,8% — опрошенных россиян заявили, что их бытовые заботы сойдут на нет в случае появления у них роботов-помощников, наделенных искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Девелопмент-Юг», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

11,4% уверены, что роботы будут существенно экономить их время.

Около 9% опрошенных хотели бы получить помощь робота в ремонте дома или квартиры, 6% поручили бы роботу развлекать детей. 15,8% будут рады, если робот поможет обслуживать пенсионеров и инвалидов. Однако 29,8% не ждут появления роботов и считают, что с ними обязательно станут ленивее.

Респонденты уточнили, что больше всего роботы необходимы для того, чтобы снять с владельца обязанности по уборке дома. Так ответили 57% респондентов. Полностью переложить обязанности по проверке домашних заданий своих детей и довериться искусственному интеллекту готовы 12,3%. Поручат роботу ухаживать за животными, цветами, обувью и одеждой 14,9% опрошенных. Приготовление блюд готовы доверить ИИ только 3,5% россиян. Примечательно, что почти 10% хотели бы иметь робота для обсуждения новостей и поддержания беседы.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне за пару дней потратили на ChatGPT более 3 млн рублей.

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