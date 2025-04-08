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СберТех запустил инструмент для управления ИТ-архитектурой

Новый продукт СберТеха повысит уровень прозрачности ИТ-инфраструктуры для бизнеса
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

СберТех представил рынку решение для управления ИТ-архитектурой Platform V Works::Architect, сообщили в пресс-службе разработчика программного обеспечения.

Отмечается, что инструмент позволяет компаниям сокращать время и затраты на изменение ИТ-ландшафта за счет повышения производительности архитекторов и минимизации ошибок благодаря визуализации проектирования. Также инструмент повышает уровень прозрачности ИТ-инфраструктуры для бизнеса.

Продукт объединяет классическое визуальное проектирование и концепцию цифровой архитектуры (architecture as code). Как уточнили в компании, это дает возможность участникам процесса выбирать удобный подход, сохраняя целостность разрабатываемого решения. Также концепция цифрового проектирования упрощает внедрение AI/ML-подходов, предоставляя удобную базу данных для обучения моделей.

Также решение поддерживает гибкую настройку методологии, версионность архитектуры и совместную работу специалистов в общей области проектирования. Кроме того, оно помогает контролировать соблюдение корпоративных стандартов и повышает прозрачность ИТ-инфраструктуры для бизнеса.

Разработчики продукта уточнили, что инструмент входит в состав платформы для эффективной разработки ПО Platform V Works. При этом продукт может использоваться как отдельно, так и в составе других инструментов для ИТ-разработки. Также он включен в Реестр российского ПО, подходит для задач импортозамещения и обеспечивает бесшовный переход с зарубежных решений.

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