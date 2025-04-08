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«Обрушение рынков»: эксперты раскрыли последствия Черного понедельника в США

Инвестор Назаров: обрушение рынков в США скажется и на российской экономике
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Depositphotos

В ответ на торговую войну США и введение пошлин в отношении других стран фондовые рынки продемонстрировали небывалое падение. Так, американский рынок потерял два триллиона долларов и продолжает «худеть». Если падение не остановится, то торги на биржах США могут приостановить, рассказал 360.ru политический обозреватель и профессиональный инвестор Артем Назаров.

По словам эксперта, только за несколько дней рынок упал на 18%, что сравнимо с сокращением времен пандемии. Если эта ситуация не выправится, снижение продолжится, то рынки упадут еще более чем на 5%, на фоне чего торги на американских биржах остановят, считает специалист.

Проводя такую политику, Вашингтон усложнил жизнь многим странам, снизив спрос на их товары и вынудив поставщиков терять прибыль, объяснил инвестор. Это, по его мнению, повысит поступления в бюджет, а так как вместе с этим подоходный налог для местных производителей снижается, то в будущем экономика страны укрепится.

Таким образом новая американская администрация сокращает госдолг и стимулирует перенос мощностей производств на территорию своей страны, отметил Назаров.

«Думаю, основная задача Трампа сейчас — найти баланс между внешней и внутренней политикой и экономическими связями. Поэтому смысл, конечно же, здесь есть. США в долгосрочной перспективе будут в более выигрышной ситуации», — пояснил инвестор.

Что касается российского фондового рынка, то в Черный понедельник он продемонстрировал снижение более чем на 5%. Причем в первую очередь для рынка РФ страшно падение цен на нефть, которые за последние две торговых сессии снизились более чем на 15%, отметил Назаров.
По прогнозу экономиста Светланы Петровой, в ближайшей перспективе цены на нефть и нефтепродукты будут падать, затрагивая интересы России.

«Меры Трампа могут аукаться еще долго, потому что, мне кажется, он только начал продвигать свою экономическую политику, и какой она будет дальше, никому неизвестно», — заключила она.

Ранее в США раскрыли, как Трамп «благоволит России».

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