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Совкомбанк завершил присоединение «Хоум Банка»

Интеграция Совкомбанка и «Хоум Банка» завершилась за 11 месяцев
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

ПАО «Совкомбанк» официально завершило процесс присоединения ООО «Хоум кредит энд финанс банк», сообщает пресс-служба кредитной организации. С этого момента «Хоум Банк» прекратил существование как отдельное юридическое лицо.

Интеграция двух финансовых организаций заняла всего 11 месяцев, что стало одним из самых быстрых процессов объединения крупных банков в истории банковского сектора России и мировой практики.

По данным аудированной отчетности Совкомбанка по МСФО за 2024 год, итоговый чистый доход от приобретения «Хоум Банка» составил 19 млрд рублей.

Как рассказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, приобретение «Хоум Банка» позволило банку укрепить лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и стать лидером в POS-кредитовании.

«Мы получили значительное увеличение клиентской базы и кредитного портфеля, а также ценный опыт команды Хоум Банка. Уверен, что в долгосрочной перспективе синергия наших бизнесов продолжит приносить дополнительные выгоды как клиентам, так и акционерам банка», — сказал он.

Отмечается, что на момент поглощения «Хоум Банк» обслуживал 3 млн активных клиентов, его кредитный портфель составлял 202 млрд рублей, а объем депозитов достигал 169 млрд рублей. Благодаря сделке Совкомбанк значительно сократил затраты на привлечение клиентов, развитие кредитных продуктов и расширение сети. Таким образом, экономия оценивается в несколько миллиардов рублей.

Кроме того, в штат Совкомбанка влились около 3 тыс. высококвалифицированных сотрудников «Хоум Банка», а розничная сеть пополнилась 84 тыс. точек выдачи POS-кредитов.

Сделка была реализована в два этапа: сначала Совкомбанк приобрел 10% акций «Хоум Банка» за денежные средства, затем оставшиеся 90% — путем выпуска 1,8 млрд новых акций. После регистрации дополнительной эмиссии в апреле 2025 года общее количество акций банка увеличится до 22,5 млрд. При этом бывшие владельцы «Хоум Банка» обязались не продавать полученные акции в течение полугода после завершения сделки.

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