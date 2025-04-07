Маркетплейс запускает тестирование индивидуальных рейтингов для каждого варианта товара

На платформе Wildberries запускают тестирование обновленного отображения отзывов и оценок товаров, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Вместо общего рейтинга для всей карточки товара часть покупателей, которые попадут в тестовую группу, увидят отдельные оценки для каждого артикула.

Например, если в карточке объединены дорогой товар и аксессуар к нему или товары разной стоимости, рейтинг будет отображаться отдельно для каждого товара.

В компании пояснили, что это позволит пользователям получать более точную информацию, а продавцам — конкурировать в наиболее справедливых условиях.

Ранее недобросовестные продавцы могли искусственно завышать рейтинги, добавляя новые товары к уже популярным карточкам. Теперь такая схема станет невозможной, подчеркнули в Wildberries & Russ.

Согласно исследованию Wildberries, 80% клиентов считают важным видеть оценку именно того варианта товара, который они планируют купить.

По результатам тестирования будет принято решение о запуске обновленной системы рейтинга на всех пользователей.