Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маркетплейс запускает тестирование индивидуальных рейтингов для каждого варианта товара

Клиенты Wildberries смогут увидеть отдельные оценки для каждого артикула
close
Shutterstock

На платформе Wildberries запускают тестирование обновленного отображения отзывов и оценок товаров, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.

Вместо общего рейтинга для всей карточки товара часть покупателей, которые попадут в тестовую группу, увидят отдельные оценки для каждого артикула.

Например, если в карточке объединены дорогой товар и аксессуар к нему или товары разной стоимости, рейтинг будет отображаться отдельно для каждого товара.

В компании пояснили, что это позволит пользователям получать более точную информацию, а продавцам — конкурировать в наиболее справедливых условиях.

Ранее недобросовестные продавцы могли искусственно завышать рейтинги, добавляя новые товары к уже популярным карточкам. Теперь такая схема станет невозможной, подчеркнули в Wildberries & Russ.

Согласно исследованию Wildberries, 80% клиентов считают важным видеть оценку именно того варианта товара, который они планируют купить.

По результатам тестирования будет принято решение о запуске обновленной системы рейтинга на всех пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами