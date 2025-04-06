Во «Фридом Финанс» опровергли распространяемые в СМИ обвинения в мошенничестве

АО «Фридом Финанс» опровергло распространяемые в казахстанских СМИ сообщения о якобы мошеннических операциях в компании. Об этом сообщает «Курсив».

В официальном заявлении представители компании назвали эти публикации организованной PR-атакой, связанной с отказом компании участвовать в неправомерном «внесудебном урегулировании».

Из материала следует, что ранее в казахстанских СМИ появились сообщения от имени якобы «обманутых вкладчиков», обвинивших компанию в потере их инвестиций.

Так, агентство КазТАГ опубликовало около десятка подобных материалов. Отмечается, что одно из обвинений касалось бывшего менеджера «Фридом Финанс» Виталия Светового, которого в публикации назвали причастным к мошенничеству. В компании подчеркнули, что Световой не был топ-менеджером и не имел полномочий принимать стратегические решения или взаимодействовать с клиентами напрямую.

«В августе 2024 года в компанию обратилась Гульмира Исаева с требованием вернуть деньги, переданные ее отцом Световому. Световой, по ее словам, обещал эти деньги вернуть с большими процентами. При этом средства передавались не через счета в компании, а лично Световому. Подтверждающих документов представлено не было», — рассказали в компании.

Внутренняя проверка, проведенная на основании полученной жалобы, выявила, что от его действий пострадали еще как минимум 15 человек. Световой был немедленно отстранен от работы, и по итогам служебного расследования уволен 16 августа 2024 года. В ходе проверки выяснилось, что он получал деньги от частных лиц, создавал поддельные документы и тратил средства на личные нужды, включая ставки в букмекерских конторах.

В компании отмечают, что незамедлительно обратились заявлением в полицию, передали все собранные материалы, на основании которых против Светового было возбуждено уголовное дело.

Из сообщения «Фридом Финанс» следует, что с конца 2024 года компании поступали угрозы публичными кампаниями и требованиях заплатить крупные суммы для избежания негативного освещения в СМИ.

В компании также отметили «намеренное смешение» двух дел: ситуации со Световым и случая с бывшем менеджером «Фридом Финанс» Темирланом Бековым, которому мать клиентки Жанны Капаровой передала доступ к своему счету. Отмечается, что, узнав о деле Светова, она объединилась с другими лицами, включая Гульмиру Исаеву, чтобы оказать совместное давление на компанию.

В компании отметили, что намерены защищать свою деловую репутацию в суде и привлечь к ответственности распространителей недостоверной информации.