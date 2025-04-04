Российским компаниям помогут ускорить создание программных решений

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» внедрил отечественную разработку GigaIDE в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ», сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, «РТК ИК» стало одной из первых компаний, перешедшей на эту среду разработки.

«GigaIDE Desktop не только обеспечивает привычный пользовательский опыт, но и помогает повысить продуктивность программистов и качество разработки», — сказал он.

В компании отметили, что GigaIDE Desktop от Сбера внесена в реестр российского ПО. Она включает в себя более 70 инструментов для упрощения разработки, автоматизации процессов тестирования и администрирования приложений.

GigaIDE интегрировано с AI-ассистентом разработчика GigaCode, который автоматизирует рутинные задачи, анализирует контекст и качество кода.