УК «Первая» решила спор с эмитентом по невыплате купонов владельцам облигаций

Управляющая компания «Первая» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение об урегулировании спора в рамках иска о возмещении убытков в связи с задержкой в выплате купонов перед российскими владельцами еврооблигаций. Об этом сообщили в пресс-службе УК.

Директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский назвал суд с ГТЛК самым длительным разбирательством компании с должником по еврооблигациям.

«Поэтому мы рады тому, что в нем, наконец, поставлена точка. Стороны пришли к взаимоприемлемому решению, а нам удалось отстоять права и интересы наших клиентов», — заявил Олег Горанский.

Директор по правовым вопросам отметил, что этот судебный процесс стал одним из крупных и важных проектов в рамках разблокировки активов клиентов УК, подчеркнув, что он реализован в соответствии с ожиданиями компании.

«Хотим отметить конструктивную позицию ГТЛК, и готовность к дальнейшему сотрудничеству с эмитентом», — добавил Горанский.

Каких-либо дополнительных действий или документов со стороны клиентов УК «Первая» не потребуется. Все необходимые выплаты и операции по портфелям клиентов и продуктов компания проведет в автоматическом режиме, уточнили в управляющей компании.

Напомним, в декабре 2022 года УК «Первая» подала иск к ГТЛК о возмещении убытков в связи с задержкой в выплате купонов перед российскими владельцами еврооблигаций.

В конце 2023 года в соответствии с указом президента ГТЛК заместила еврооблигации и выплатила держателям задолженности по купонам. При этом выплата произошла с задержкой, в связи с чем УК не отзывала свои исковые требования, а уменьшила их и продолжала отстаивать в судебном порядке интересы клиентов, требуя проценты за незаконное пользование денежными средствами клиентов.