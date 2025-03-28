Wildberries подключил «Ситилинк» к сервису самовывоза Click&Collect

Wildberries интегрировала в сервис самовывоза Click&Collect товары интернет-магазина «Ситилинк», сообщает пресс-служба компании РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ).

Как уточнили в компании, подключение будет осуществляться поэтапно. Так, на первом этапе тестирования на онлайн-витрине Wildberries в категории «Электроника» будет представлено более 8 тыс. товаров «Ситилинка». В дальнейшем ассортимент расширится до 25–30 тыс. наименований, включая бытовую, садовую и офисную технику, а также другие популярные категории.

Чтобы оформить заказ, покупателю нужно найти товар «Ситилинка» на платформе Wildberries, выбрать ближайший магазин для самовывоза и оплатить покупку на сайте или через приложение маркетплейса. Заказ будет готов к выдаче уже через час, так как магазины Ситилинка располагают складскими площадями, способными хранить до 30 000 наименований товаров.

Для совершения покупки клиенту достаточно найти необходимый товар Ситилинка на онлайн-витрине Wildberries, выбрать на карте ближайший для самовывоза магазин ритейлера и оплатить заказ на сайте или в приложении маркетплейса.

Отмечается, что уже в течение одного часа заказ будет готов к выдаче в «Ситилинке». Это обусловлено тем, что складские площади магазинов сети вмещают до 30 тыс. товарных позиций.

На этапе тестового запуска услуга будет доступна в нескольких торговых точках ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в будущем планируется сделать возможность самовывоза доступной во всех магазинах сети «Ситилинка» по всей стране.

Напомним, что Wildberries запустил сервис Click&Collect, позволяющий пользователям резервировать товары на платформе и забирать их в магазинах или других торговых точках партнера. Услуга доступна как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении для iOS и Android.