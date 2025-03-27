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Российский ретейлер открыл доступ к расширенной аналитике продаж для своих партнеров

Партнеры Х5 Group смогут бесплатно анализировать динамику своих продаж
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Depositphotos

X5 в рамках развития долгосрочных взаимоотношений со своими поставщиками запустила новый бесплатный дашборд «Аналитика продаж» на базе решений Dialog.X5/Insights для всех партнеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До этого в бесплатном доступе на цифровой платформе Dialog X5 находились отчеты «Аналитика категории» и «ABC-рейтинг», которые предоставляли общие сведения о динамике товарных групп и структуре ассортимента. А благодаря новой расширенной аналитике поставщик X5 в режиме реального времени сможет отслеживать динамику спроса на свои товары в натуральном и денежном выражении на уровне всех сетей компании (включая «Перекресток», «Пятерочку» и «Чижик») и в разрезе конкретных регионов РФ.

Анализ продаж строится на данных из чеков и обновляется еженедельно, тем самым предоставляя партнерам актуальную картину спроса на их товары для принятия стратегических решений: от корректировки отгрузок и промо-кампаний до точечного управления ассортиментом.

Демократизация доступа к ритейл-аналитике – важная часть стратегии Х5 по формированию прозрачной, взаимовыгодной среды, доступной для всех поставщиков X5.

Генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман отметил, что компания стремится выстраивать партнерство на принципах открытости, предоставляя поставщикам инструменты, которые помогают лучше понимать поведение покупателей и структуру продаж.

«Расширяя пул бесплатных аналитических сервисов, мы не только повышаем эффективность бизнеса партнеров, но и создаем дополнительные возможности для устойчивого роста и совместного развития», — заявил он.

Напомним, цифровая платформа Dialog X5 была разработана для поддержки поставщиков и партнеров ретейлера и включает продукты Insights, Logistics, Targeting и другие.

Каждый из них отвечает ключевым задачам поставщика по управлению продажами и продвижению продукта.

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