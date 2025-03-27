Фонд гуманитарных проектов 27 марта проведет всероссийское родительское собрание

Миллионы российских семей в рамках ежегодного всероссийского родительского собрания по профориентации 27 марта смогут узнать, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5 лет. Организатором выступает Фонд гуманитарных проектов (ФГП), являющийся федеральным оператором программы «Билет в будущее».

Собрание проводится по поручению Министерства просвещения РФ и станет первой публичной презентацией пятилетнего плана развития государственной системы профориентации.

«Практически ежедневно мы получаем вопросы на горячую линию проекта от основной аудитории – российских родителей. Среди сотен тысяч обращений важное место занимают вопросы, касающиеся диалога поколений на тему выбора профессий, места и обязательности курса «Россия-Мои горизонты» в самоопределении школьников и школьной программе», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

По его словам, родители также интересуются влиянием профориентационных программ на баллы при поступлении в вузы. Подобные программы уже внедряются в пилотных регионах.

«Но в это раз мы проведем публичную презентацию «Единой модели профориентации «Билет в будущее» 2.0» и раскроем ее особенности», — добавил Есин.

Всероссийская встреча с родителями проводится уже в четвертый раз, но текущая станет уникальной: она представит обновленную модель профориентации и опишет перспективы российского рынка труда. Аналитики министерства и фонда, опираясь на статистические данные, расскажут о популярности офисной работы, зарплатах специалистов ручного труда, трендах в сфере услуг, а также изменениях в высокотехнологичных и военных отраслях. Особое внимание будет уделено новым профессиям в таких областях, как добыча редкоземельных ресурсов и атомная энергетика.

Собрание пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, а материалы мероприятия будут доступны на платформе проекта «Билет в будущее».